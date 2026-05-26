Existen alternativas si suspendes en primera convocatoria, y más allá

Del 5 al 13 en semanas: el método real que están usando algunos estudiantes para remontar antes de la PAU

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Lo primero es entender qué significa exactamente suspender. Suspender un examen de selectividad no implica suspender la Prueba de Acceso a la Universidad. Mientras la media de los exámenes obligatorios sea superior a un 4 y la nota media del Bachillerato ayude a alcanzar al menos un 5, se considera que la prueba está superada. Es decir, se puede fallar un examen concreto y aun así aprobar la PAU si el resto de asignaturas compensan la media.

Y cuando el suspenso es real, los datos invitan a la calma. Según datos del Ministerio de Universidades, el 96,84% de los estudiantes que se presentaron a la prueba en 2024 aprobaron. Este dato refleja una tasa de éxito muy alta, ya que 97 de cada 100 estudiantes superaron la selectividad sin dificultades. O dicho de otra forma, solo 3 de cada 100 suspendieron.

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Lo primero: pedir revisión

Antes de asumir el resultado como definitivo, existe un mecanismo que muchos estudiantes desconocen o no se atreven a usar. Si los resultados de la selectividad no son los esperados y se considera que hay errores en la corrección, se puede solicitar una revisión.

El plazo para solicitarla es de tres días hábiles desde la publicación de las calificaciones. Una vez iniciado este proceso, un nuevo profesor corregirá los exámenes solicitados. Si la diferencia entre la calificación inicial y la revisada es de dos o más puntos, un tercer profesor corregirá el examen, y la nota final será un promedio de las tres correcciones. Es importante recordar que una revisión puede subir o bajar la nota, por lo que debe tomarse la decisión con conciencia.

Acudir a la convocatoria extraordinaria

Si la revisión no mejora el resultado o directamente se ha suspendido, la siguiente opción es la convocatoria extraordinaria. Solo 3-4 semanas separan la ordinaria de junio de esta segunda oportunidad, lo que significa que puedes corregir tus errores con la materia todavía fresca. Esas semanas son suficientes para mejorar significativamente si identificas bien qué falló. En la mayoría de comunidades autónomas se celebra en julio, aunque en algunas comunidades autónomas, como Catalunya, tiene lugar en septiembre.

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Es importante tener en cuenta que en esta segunda oportunidad la disponibilidad de plazas universitarias es más limitada. Es posible que solo queden vacantes en grados con una nota de corte baja, cercana al 5. Por tanto, acceder a carreras muy solicitadas, como Enfermería o Informática, puede ser complicado en esta fase.

El suspenso no deja huella

No hay ningún registro negativo de haber suspendido, no afecta al expediente de Bachillerato y no limita las opciones futuras de ninguna manera. No hay límite de convocatorias. Puedes presentarte a la selectividad tantas veces como necesites, y si apruebas en el siguiente intento, es exactamente como si nunca hubieras suspendido. El sistema solo registra tu mejor resultado. Esto tiene implicaciones concretas: quien suspende en junio de 2026 y aprueba en julio de 2026 accede a la universidad exactamente en las mismas condiciones que quien aprobó a la primera.

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Acceso a la universidad sin PAU

Esta es la opción más desconocida y, para muchos perfiles, la más inteligente. Para acceder a la universidad desde un ciclo de FP de Grado Superior, tienes acceso directo utilizando únicamente la nota media de tu expediente. No necesitas realizar la fase general de la EBAU.

La base legal es clara. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre establece en su artículo 44, punto 6: "El título de Técnico Superior permitirá el acceso, previa superación de un procedimiento de admisión, a los estudios universitarios de grado, así como a las convalidaciones de los créditos universitarios que correspondan."

Y si la carrera deseada tiene nota de corte alta, existe margen para subir: si la nota del ciclo formativo no es suficiente para la carrera que se desea estudiar, se puede presentar a la fase específica de la PAU, que permite sumar hasta 4 puntos extra a la nota media, llegando a un máximo de 14. Además, la nota media del ciclo formativo (hasta 10 puntos) no caduca y tiene validez permanente. Sin embargo, las notas de los exámenes de la Fase Específica solo tienen validez durante dos años académicos.

La prueba para mayores de 25

Para quien no se replantee la universidad de inmediato, existe otra vía. La prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años se estructura en dos fases, una general y otra específica. Los distintos ejercicios que configuran la prueba única serán idénticos en todas las universidades, independientemente de la universidad en la que el candidato realice la prueba de acceso.

El currículo de los ejercicios será el establecido para las materias de segundo curso de Bachillerato. El requisito es haber cumplido o cumplir 25 años en el año natural en que se celebra la prueba, y no poseer ninguna titulación académica que dé acceso a la universidad por otras vías.

El suspenso en selectividad no cierra ninguna puerta de forma permanente. Lo cierra temporalmente, y solo si el estudiante deja de moverse.