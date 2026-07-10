Redacción Euskadi 10 JUL 2026 - 12:11h.

1.332 alumnos se presentaron a la PAU extraordinaria, un 38% más que en 2025, muchos para remontar los ceros en Euskera

Los alumnos que demandaron por los ceros y suspensos en euskera en el PAU se matriculan en la universidad vasca

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BilbaoLas notas de la convocatoria extraordinaria de la PAU en Euskadi muestran una mejoría muy notable de algunos de los alumnos que obtuvieron un cero o bajísimas calificaciones en el examen de Lengua Vasca y Literatura II, solo un mes antes. El Independiente adelantó, este pasado jueves, algunos casos sorprendentes como el de un alumno que pasó de un cero a un 7,3, otros han remontado el suspenso aunque con calificaciones más modestas y también los hay que han vuelto a suspender.

Este 2026, se ha convertido en el año en el que más se está hablando de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Primero por el aluvión de ceros en el examen de euskera; más tarde, por la debacle en los exámenes de Matemáticas II y de Física; y también, por la caída generalizada en las notas de todas las asignaturas, salvo Biología y Lengua y Literatura. Pero, sobre todo, el foco se ha puesto con el examen ordinario de Euskera, a pesar de que en Física el porcentaje de ceros es el doble. La cuestión es que algunos de los alumnos suspendidos han recurrido a los tribunales que aceptaron que la nota de Euskera no contara para matricularse en la EHU.

Así las cosas, no es de extrañar que este año, un total, de 1.332 estudiantes volvieron a presentarse, casi un mes más tarde, a la convocatoria extraordinaria de la PAU. Esto es un 38 por ciento más de estudiantes en la revalida que el año anterior.

Una evolución sorprendente

La convocatoria extraordinaria tuvo lugar el pasado día 30 y a ella se presentaron, entre otros, quienes querían subir nota para intentar obtener una plaza en los estudios que desean en la universidad pública vasca.

De los casi 170 ceros en euskera que se pusieron en la PAU ordinaria en toda Euskadi, 79 los puso un único corrector del tribunal 11. Todos eran alumnos de varios centros educativos concertados de Vizcaya en modelo A, es decir, que imparten sus enseñanzas en castellano y el euskera queda relegado a una única asignatura.

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Los centros escolares afectados recomendaron a su alumnado que reclamaran la revisión del examen y, aunque algunos subieron algo la nota, lo cierto es que apenas hubo cambios.

Algunos decidieron presentarse a la convocatoria extraordinaria para tratar de remontar el cero o la nota bajísima obtenida en Lengua Vasca y Literatura Vasca II. Los estudiantes envueltos en la polémica y calificados por el tribunal 11 han mejorado las calificaciones. Los menos, de forma notable, pasando del cero a un 7 e incluso una alumna ha rozado el sobresaliente, con un 8,9; algunos con un aprobado, aunque sea raspado; y por supuesto, también los hay que han vuelto a suspender.