Maitena Berrueco 30 JUN 2026 - 13:42h.

La justicia obliga a la EHU a no tener en cuenta la nota de Euskera a la hora de matricularse en la universidad

La medida afecta a los 25 alumnos que recurrieron la nota ante la justicia

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BilbaoLa justicia ordena que la nota del examen de euskera, de los 25 alumnos que recurrieron su cero ante la justicia, no sea tenida en cuenta a la hora de calcular la puntuación media de esos estudiantes para poder matricularse en el grado universitario elegido. La orden pone a la EHU en una encrucijada: recurrir, acatar y, de hacerlo, buscar la fórmula para no perjudicar al resto del alumnado. Sin embargo, los afectados la han recibido con alivio.

Nicolás es uno de los alumnos vascos afectados por la polémica de los ceros en euskera en la selectividad de este año. "Ha habido algún problema, no puede ser que una única correctora haya puesto 79 de los 80 ceros y por orden alfabético", dice. Este vizcaíno sacó un cero rotundo en el examen y eso le baja la nota hasta un 3,87, lo que le impediría matricularse en el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. "Legalmente no se puede saber el nombre del alumno ni el centro en el que estudia a la hora de corregir y estaba en listas publicas, que cualquiera podía mirar", critica.

Dispuesto a luchar por su sueño recurrió ante los tribunales y "por si acaso" se ha presentado, este martes 30 de junio, a la convocatoria extraordinaria de la PAU. Con la resolución judicial que ordena no tener en cuenta el cero en el computo para la media, "podría entrar, porque se me queda en un 4,8 de 10".

La encrucijada de la EHU

A punto de cerrarse el plazo de preinscripción universitaria, varios juzgados de Bilbao han acordado medidas cautelares para que la nota de Lengua Vasca y Literatura II no compute en el cálculo de la nota de acceso a la universidad de los estudiantes que recurrieron ante la justicia, mientras se resuelven los recursos interpuestos contra los ceros y las bajas notas obtenidas, para evitar “un perjuicio irreparable”.

Así, los autos de varios juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la capital vizcaína ordenan que la calificación de Euskera quede en suspenso, exclusivamente para los 25 alumnos que presentaron recurso, hasta que exista una resolución judicial.

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Los jueces argumentan que el proceso de matriculación en los diferentes grados de la EHU finaliza este martes, 30 de junio, por lo que “sí existe una urgencia a día de hoy en que los alumnos obtengan una respuesta al caso planteado en el ámbito de la medida cautelar” ya que una “posterior sentencia, en caso de resultar estimatoria, carecería de eficacia alguna. El alumno cursaría sus estudios en otro lugar si no hubiera obtenido plaza, siendo el perjuicio irreparable”.

La universidad pública vasca, según ha apuntado el poder judicial, “se ha opuesto a las medidas cautelares” y le insta a que garanticen la efectividad inmediata de esta decisión, requiriéndoles la reserva de la plaza correspondiente mientras se sustancian los recursos. Por su parte, la universidad considera que se le está obligando a reservar plaza a esos 25 alumnos al margen del procedimiento establecido, lo que consideran que vulneraría el derecho a la igualdad de oportunidades respecto al resto del alumnado.

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Estos autos no son firmes y pueden ser recurridos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En cualquier caso, la EHU, según publica El Correo, acatará los autos judiciales que le obligan a calcular de nuevo la nota de 25 estudiantes perjudicados por los ceros en Euskera y busca cómo hacerlo al mismo tiempo que da garantías al resto de los alumnos.