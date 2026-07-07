Los ceros en Euskera no dejan ver la verdadera debacle de la PAU 2026 en Euskadi: Matemáticas II y Física

Redacción Euskadi 07 JUL 2026 - 13:53h.

La universidad vasca certifica que este año han caído las notas en casi todas las asignaturas y la media de la PAU

Nicolás sacó un cero en euskera en la PAU y recurrió a la justicia: "Si no computa esa nota puedo estudiar lo que quiero"

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BilbaoAunque los ceros en la asignatura de Lengua Vasca y Literatura II durante la PAU 2026 se han convertido estos días en el centro de los dimes y diretes. Lo cierto es que la EHU considera que están dentro de la normalidad estadística. La nota media general en euskera ha sido de 6,33 sobre 10, por debajo de la nota media de castellano, pero muy por encima de la de otras asignaturas como Matemáticas con un 5,08 o Física, con un 3,99. Tras las revisiones solicitadas de los exámenes, las notas apenas se han modificado.

El análisis de los resultados de la convocatoria ordinaria de la PAU, a la que se presentaron más de 2.000 alumnos, revela una caída generalizada de las notas medias en casi todas las asignaturas.

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La EHU certifica una caída de la nota media de la PAU y, aunque los ceros en euskera hayan centrado la polémica, la verdadera debacle se ha producido en otras dos asignaturas. Sí, las notas en Euskera han bajado del 6,88 al 6,33, pero la hecatombe se ha registrado en Matemáticas II y Física. En concreto, mientras que en Euskera, en 2005, un 2,8% de alumnos sacaron menos de un 2 y este año ese porcentaje ha subido hasta el 6,2%; en Física este año un 24,5% de los alumnos ha obtenido una nota inferior al 2, mientras que el año pasado solo un 10% se quedó por debajo. El examen de Física levantó ampollas porque fue mucho más extenso de lo habitual y con enunciados larguísimos.

Únicamente en dos asignaturas se ha roto esta tendencia de descenso: Lengua Castellana y Biología que registran una calificación superior a la del año pasado.

Ni solo en euskera, ni en un único tribunal

40 estudiantes recurrieron su cero en euskera y han logrado que la justicia anule temporalmente esta nota a la hora de formalizar su matrícula universitaria. La universidad pública vasca certifica que ha habido anomalías, es decir, una desviación de al menos 2 puntos entre la calificación del tribunal y la media del conjunto de estudiantes vascos, en 11 asignaturas y en 12 de los 41 tribunales. Por lo tanto, no es solo en la asignatura de Euskera ni en un único tribunal.

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La EHU insiste en que tras las revisiones solicitadas, las notas en Lengua Vasca y Literatura apenas se han modificado, de hecho, le media solo ha subido un 0,13 en Euskera, después.