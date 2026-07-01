Una decena más de familias habrían decidido también acudir a los tribunales.

Nicolás sacó un cero en euskera en la PAU y recurrió a la justicia: "Si no computa esa nota puedo hacer Ciencias de la Actividad Física y el Deporte"

Compartir







Los alumnos afectados por los suspensos -ceros incluidos- en el examen de euskera de la prueba de acceso (PAU) que interpusieron las primeras demandas han podido ya formalizar sus matrículas en la universidad pública vasca (EHU), según han confirmado fuentes de la firma de abogados Picaza Legal a EFE.

Las mismas fuentes del bufete, que representa a varios de los demandantes, han señalado que en las últimas horas alrededor de una decena más de familias habrían decidido también acudir a los tribunales.

De este modo, y amparadas por los autos que obligan a no computar la nota de Euskera en la PAU de los alumnos recurrentes, desde Picaza Legal confían en que esta decenas de estudiantes también puedan materializar su matrícula en las próximas horas.

Este martes, diferentes magistrados de la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Bilbao acordaron requerir a la EHU para que en un plazo de 48 horas procediese a ejecutar las medidas cautelares acordadas, entre las que figuraban no tener en cuenta las calificaciones del ejercicio de Lengua Vasca y Literatura II de los alumnos que han recurrido a la Justicia.

El número de ceros puestos en la asignatura de euskera del examen de la PAU en Euskadi ha descendido considerablemente tras la revisión, mientras que se ha constatado que el 64 % de esos ceros fueron puestos por dos de los doce tribunales de la prueba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En concreto, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha explicado que el tribunal número 11 puso 80 ceros, el 47,6 % del total. De esos 80 exámenes, 79 fueron corregidos por un mismo profesor, un dato que la consejera ha tachado de "especialmente relevante".

Tras la revisión, son 11 los ceros que se mantienen entre los evaluados por este tribunal, según ha indicado, en otra comparecencia, el rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La polémica sobre la alta cantidad de ceros impuestos en el examen de la PAU de Euskadi, que afectó a varios colegios concertados de Bilbao, llegó al Parlamento Vasco, donde comparecieron, en dos comisiones distintas, la consejera de Educación y el rector. El máximo dirigente de la universidad vasca ha tratado el asunto antes en rueda de prensa para dar cuenta de los resultados de la revisión ordinaria de las pruebas.

La consejera señalaba, con datos proporcionados a su Departamento por la EHU, que de los 12 tribunales encargados de corregir estas pruebas, los números 11 y 12 acumulan 108 de las 168 calificaciones de cero puestas, un 64,3 % del total. De ese total, el tribunal 11 concentró 80 calificaciones de cero, el 47,6 % del conjunto y todos los ejercicios que obtuvieron esa nota, salvo uno, fueron evaluados "por una única persona" que tenía asignado un tramo alfabético concreto.

Esta situación, ha subrayado la consejera, obliga al Departamento de Educación a solicitar a la EHU que se analicen las razones de esa concentración de resultados tan atípica alejada de la distribución observada en el resto de tribunales.

Por su parte, el rector ha señalado que en el tribunal que más revisiones se han solicitado el número de calificación de cero ha bajado de 76 a 11.

Como hipótesis al elevado número de ceros, la mayoría correspondientes a alumnos de centros concertados del modelo A (educación en castellano) de Bizkaia, el rector ha apuntado a que los errores de ortografía pueden llegar a restar hasta dos puntos, de manera que si se saca un dos o menos de dos, con varios errores ortográficos la nota puede bajar a cero.

La universidad ha detallado que Euskera y Literatura II ha sido la materia que más solicitudes de revisión ha registrado (1.778), aunque también se han producido incrementos significativos en otras asignaturas lingüísticas: 1.193 solicitudes en Lengua y Literatura II y 1.137 en Inglés.