Las administraciones públicas y el sector privado ofrecen ayudas en forma de becas o subsidios para los alumnos con algún grado de discapacidad que quieren estudiar ciclos formativos

Subvención de hasta 7.000 euros para jóvenes que preparan oposiciones y casi nadie llega a solicitar

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Las familias españolas con estudiantes que tienen algún grado de discapacidad se enfrentan con desventaja al arranque del curso escolar. Mientras que para la mayoría del alumnado los principales gastos se concentran en la matrícula y el material académico, ellos han de asumir además costes derivados de la accesibilidad, la movilidad, los productos de apoyo, los tratamientos o la adaptación de su entorno de estudio. Para compensar esta situación existen ayudas públicas en forma de becas o subsidios destinadas a superar esta brecha que suelen complementarse con otras de carácter privado.

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Becas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

Para acceder a estas ayudas hay que cumplir con unos requisitos básicos de renta y patrimonio. Según informa la web de Caixabank, hay que tener en cuenta los datos de la declaración de la renta presentada este año, ya que es la que se corresponde con dicho ejercicio. En el caso de los límites de patrimonio, aplican al que tuviera la unidad familiar a 31 de diciembre de 2025. Los umbrales de renta para los solicitantes van desde los 12.534 euros al año para una sola persona a los 48.031 euros al año cuando está integrada por 8 personas.

Para calcular la renta familiar hay que sumar la base imponible general a la base imponible del ahorro de la declaración. Eso sí, hay que excluir los saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales, así como rendimientos de capital mobiliario.

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Para el curso 2026/27, la convocatoria se publicó el 8 de mayo de 2026 y el plazo de solicitud permanece abierto entre el 19 de mayo y el 10 de septiembre de 2026. Los importes oscilan entre 105 y 1.795 euros según el tipo de ayuda, además de subsidios que van de 308 a 617 euros y una ayuda adicional de 400 euros para gastos generales. Estas becas se destinan a estudiantes de enseñanzas no universitarias que acrediten la necesidad específica de apoyo educativo.

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Según la información del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, estas ayudas pueden solicitarse por parte de alumnado con discapacidad, trastorno grave de conducta o de la comunicación y del lenguaje, trastorno del espectro autista o altas capacidades. Se aplican a estudios no universitarios, incluyendo Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional de Grado Básico, Medio y Superior, enseñanzas artísticas profesionales, programas de formación para la transición a la vida adulta y otros programas formativos de FP regulados por el Real Decreto 127/2014.

Las ayudas directas están dirigidas a alumnado con discapacidad, trastorno grave de conducta o de la comunicación y del lenguaje, o TEA. Se conceden según los servicios que el estudiante necesite. El Ministerio especifica que “cada una corresponde a un servicio o apoyo que necesitas para seguir tus estudios”.

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Cuantías máximas de las ayudas directas:

Enseñanza (centros privados no concertados): hasta 862 €

(centros privados no concertados): hasta Transporte interurbano : hasta 617 €

: hasta Comedor escolar : hasta 574 €

: hasta Residencia escolar : hasta 1.795 €

: hasta Transporte fin de semana (alumnos internos en centros de educación especial): hasta 442 €

(alumnos internos en centros de educación especial): hasta Transporte urbano : hasta 308 €

: hasta Libros y material didáctico : entre 105 y 204 €

: entre Reeducación pedagógica : hasta 913 €

: hasta Reeducación del lenguaje: hasta 913 €

El importe final se ajusta al gasto real si este es inferior a la cuantía máxima.

Compatibilidades e incompatibilidades

La ayuda de enseñanza es compatible con todas las demás.

es compatible con todas las demás. La residencia escolar es incompatible con comedor y transporte urbano/interurbano, pero compatible con transporte de fin de semana.

es incompatible con comedor y transporte urbano/interurbano, pero compatible con transporte de fin de semana. Los transportes interurbano, urbano y fin de semana son incompatibles entre sí.

Otro tipo de ayuda son los subsidios, que no requieren cumplir requisitos económicos y que pueden ser de dos tipos:

Subsidio para familias numerosas

Comedor escolar : hasta 574 €

: hasta Transporte interurbano : hasta 617 €

: hasta Transporte urbano : hasta 308 €

: hasta Este último es incompatible con el subsidio de transporte interurbano.

Subsidio para gastos adicionales de carácter general

400 € para todos los solicitantes que acrediten necesidad específica de apoyo educativo.

El Ministerio recuerda que “no tienes que indicar cuáles de estas ayudas o subsidios vas a necesitar” en la solicitud, ya que la Administración determinará las ayudas correspondientes tras revisar los requisitos.

Situaciones en las que no se conceden ayudas o subsidios

Cuando los centros educativos ya reciben ayudas para ofrecer esos servicios.

Cuando los servicios ya están financiados por cualquier administración pública.

Excepción: el subsidio de 400 € siempre se concede si se acredita la necesidad de apoyo educativo.

Ayudas para alumnado con altas capacidades

Este grupo cuenta con una ayuda específica:

Programas específicos

Cubren el coste de programas complementarios a los estudios.

Cuantía: hasta 913 € , ajustada al gasto real.

, ajustada al gasto real. No se concede si existe un programa similar gratuito ofrecido por la administración educativa.

Subsidio para gastos adicionales de carácter general

400 €, igual que para el resto de beneficiarios.

Plazos y proceso de solicitud

Convocatoria publicada: 8 de mayo de 2026

8 de mayo de 2026 Plazo de solicitud: del 19 de mayo al 10 de septiembre de 2026

La solicitud se realiza a través de la sede electrónica del Ministerio. La Administración revisará la documentación y determinará las ayudas aplicables según los requisitos acreditados.

Para las familias, la información clave es que estas ayudas están diseñadas para cubrir necesidades reales de apoyo educativo y que no es necesario seleccionar las ayudas concretas en la solicitud, ya que la Administración se encarga de asignarlas. Las cuantías se ajustan al gasto real cuando este es inferior al máximo previsto. Los subsidios no exigen requisitos económicos y el subsidio de 400 euros es universal para quienes acrediten necesidad específica de apoyo educativo. También es importante revisar las incompatibilidades entre ayudas de transporte y residencia para evitar duplicidades.