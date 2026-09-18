Silvia Asiain 18 SEP 2026 - 15:45h.

Juegos y profesores identificados con chalecos amarillos forman parte de este programa de prevención del bullying en los centros educativos

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Finlandia es siempre sinónimo de éxito educativo y también han sido pioneros en luchar contra el acoso escolar. Desde hace años, utilizan un método que cada vez se está replicando más en Europa, también en España. Un equipo de Informativos Telecinco ha querido comprobar cómo funciona el programa KiVa.

Sobre la mesa, el reto de entender cómo se sienten. Aroa Martín, profesora de Primaria, invita a los niños a jugar a un juego en el que tienen que levantar unos carteles que reflejan las diferentes emociones. "Vamos a levantar la emoción cuando nos dicen algo muy feo y no nos gusta", cuenta.

En Primaria aprenden a identificar esos comportamientos que hacen daño. "No hay que hacer tonterías, hay que contar los problemas" dice uno de los niños que participa en la clase. En el centro, varios profesores identificados con chaleco amarillo se encargan de prevenir el acoso escolar. El equipo KiVa media ante cualquier conflicto.

Chalecos amarillos en los colegios

"Ellos saben que vienen a nosotros y que nosotros no vamos a ir a chivarnos. Está siempre pendiente por si en cualquier momento hay que intervenir", explica María Paz Alonso, del equipo KiVa de Colegios El Valle.

Para así evitar que los problemas se agraven. "Es bueno decirlo cuanto antes y nunca bajar la guardia porque puede seguir pasando en secreto", señala uno de los niños. Su presencia durante el recreo les da seguridad. "Lo mejor de Kiva es que sabes que nunca te va a pasar nada", cuenta otro.

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Y le recuerda todas esas herramientas que se trabajan también en secundaria. En clase les preguntan qué significa para ellos y, a través de juegos se plantean cómo ayudar al que se siente solo. Esta actividad es una de las muchas que incluye el programa Kiva para que todos se impliquen. "Hay que tomar acción, hay que tomar parte de las cosas", señala el profesor Javier Lirón. Y poco a poco se teje esa red tan necesaria para prevenir el acoso.