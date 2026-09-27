Durante la protesta han denunciado que los docentes madrileños han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 21,9%

La vuelta al cole, cargada de reivindicaciones entre huelgas y protestas: el calendario de movilizaciones

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Alrededor de 10.000 personas, según fuentes de la Delegación del Gobierno, han salido este domingo a las calles de la capital en una nueva protesta en defensa de la educación pública madrileña, antes de la huelga indefinida convocada en el sector a partir del 14 de octubre, para reclamar una regularización de las horas lectivas o una bajada de ratios en las aulas, entre otras reivindicaciones.

La manifestación, convocada por el Comité de Huelga Unitario de la Educación Pública de Madrid, ha reunido a profesores, alumnos y familias, así como a organizaciones sindicales, colectivos y plataformas del sector. Bajo el lema 'Salvemos la pública', la marcha ha partido desde Atocha a las 12 horas rumbo a la Puerta del Sol, donde se encuentra la sede del Gobierno regional.

Denuncian una pérdida del poder adquisitivo

En la cabecera de la concentración, los portavoces de los colectivos han manifestado sus exigencias, como la recuperación de un máximo de 17 periodos lectivos semanales en Educación Secundaria y FP, y 22 en Educación Primaria, garantizando que el cómputo incluya "las horas de tutoría, jefatura de departamento y coordinaciones".

Asimismo, la secretaria general de la Federación de Educación de CC.OO. Madrid, Aida Sanmillán, ha denunciado en declaraciones a los medios que los docentes madrileños han sufrido "una pérdida de poder adquisitivo del 21,9%" desde el año 2010, y ha pedido una subida salarial de 600 euros de cara a conseguir "un salario digno para poder vivir en esta Comunidad" y equipararlo con el de otras Autonomías.

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El portavoz de UGT lamenta la "segregación escolar"

Por su parte, el portavoz de UGT, Chema Pinto, ha lamentado la "segregación escolar" presente en la Educación madrileña, "la más alta" en España, y ha reclamado una escuela pública "que defienda el derecho a la igualdad de oportunidades". "No puede ser que las desigualdades de entrada al sistema educativo se perpetúen o aumenten a lo largo de él, y a la salida sigan igual o por encima", ha añadido.

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Finalmente, el portavoz del Sindicato de Estudiantes, Carlos Ochoa, ha llamado a todas las familias trabajadoras a "implicarse en la huelga" y "participar en las movilizaciones", ya que "esta no es solo una batalla de la juventud, no es solo una batalla de la comunidad educativa, sino que es una batalla en defensa de una conquista social que es del conjunto de la clase trabajadora", ha asegurado.