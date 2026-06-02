Los docentes piensan que la Consellería intenta dilatar las negociaciones para cansarlos pero ellos siguen movilizándose

Los docentes valencianos, indignados por la agresión de un policía a una profesora y la falta de acuerdo con la Generalitat

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ValenciaLos docentes han convocado nuevas manifestaciones y concentraciones por toda la Comunidad Valenciana. Según informa Andrea Sánchez, los profesores aseguran que están cansados y que es duro no estar con sus alumnos, pero que se sienten fuertes y que no tienen intención de ceder.

Los docentes piensan que la Consellería intenta dilatar las negociaciones para cansarlos pero ellos siguen movilizándose. Hoy, centenares de docentes vuelven a ocupar las calles. Algunos han llegado a la Consellería de Educación y otros han intentado acceder al Palau de la Generalitat. Y, desde anoche, siempre hay un grupo que se queda en una acampada.

"La estrategia de la Consellería es desgastarnos", afirma una de las manifestantes

Los profesores valencianos han vuelto a colapsar la ciudad para llegar hasta la Consellería de Educación. "No tiene ninguna voluntad de llegar a un acuerdo. Al contrario, está muy claro que la estrategia de la Consellería es desgastarnos", afirma una de las manifestantes.

Un grupo se ha separado de la cabecera y se ha dirigido al Palau de la Generalitat, donde se han escuchado gritos de "Pérez Llorca, dimisión". A escasos metros de ahí, en la Plaza de la Virgen, alrededor de 60 personas, en 32 tiendas, han hecho una acampada sin autorización y han pasado la noche allí. Ellos destacan que no se moverán de ahí hasta que la consejera muestre una "voluntad negociadora real".