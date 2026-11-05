Redacción Madrid 05 NOV 2026 - 16:42h.

La protesta ha terminado ante la Consejería de Educación donde nueve profesores permanecían encerrados como medida de presión

Las universidades madrileñas se suman a la huelga indefinida por la educación: "Estamos en un 0,4% de inversión en la Comunidad de Madrid"

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La movilización de docentes y estudiantes en la Comunidad de Madrid vivió este jueves una nueva jornada de protestas marcada por el encierro de nueve profesores en la Consejería de Educación y la detención de un manifestante durante la concentración convocada ante el edificio.

La marcha comenzó en el ámbito universitario, donde alumnos y profesores recorrieron distintas facultades en busca de apoyo a sus reivindicaciones. Durante el recorrido, algunos estudiantes defendieron las protestas asegurando que "como estudiantes es nuestro derecho y nuestro deber", una acción que en algunos casos llevó a la interrupción de clases y a la paralización temporal de la actividad docente.

Los docentes también reclaman mejoras salariales

Se trata del segundo día de movilizaciones centradas en reclamar una mayor inversión en la universidad pública. Entre sus principales demandas figura el cumplimiento del objetivo de financiación establecido por la ley estatal, que fija una inversión equivalente al 1 % del PIB.

Los docentes también reclaman mejoras salariales. Según denuncian, perciben "uno de los salarios relativos más bajos de España". A ello suman la necesidad de contar con más recursos y mejores infraestructuras para desarrollar su trabajo. Uno de los profesores movilizados puso como ejemplo la situación de los equipamientos universitarios al afirmar que la semana siguiente impartiría prácticas en un laboratorio equipado con ordenadores que un ministerio había dado de baja cinco años antes y posteriormente cedido al centro.

La protesta concluyó ante la Consejería de Educación, donde nueve profesores permanecían encerrados como medida de presión. Fue allí donde se produjo la detención de un manifestante, una actuación que provocó la reacción de los concentrados. Algunos participantes denunciaron además la presencia de agentes de paisano entre los asistentes a la protesta.

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La presencia policial fue constante durante toda la concentración. Pese a ello, los representantes de los trabajadores aseguran que mantendrán las movilizaciones mientras no se produzcan avances en la negociación con el Gobierno regional.

Jorge Santamaría, delegado de Educación de la zona norte de CC OO Madrid, exigió a la consejera de Educación que abra una mesa de diálogo con los representantes de los trabajadores y criticó la falta de contactos tras varias semanas de conflicto. Según denunció, se trata ya de la cuarta semana de huelga sin que se haya producido una reunión para abordar las reivindicaciones planteadas por el colectivo.

Sin avances en la negociación y con las mismas demandas sobre la mesa, los docentes anuncian que mantendrán las protestas en las próximas semanas.