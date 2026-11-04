Las universidades madrileñas denuncian la infrafinanciación y reclaman el aumento de inversión al 1% del PIB regional

Cerca de 10.000 personas toman las calles de Madrid en defensa de la educación pública antes de la huelga indefinida

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Cientos de profesores y estudiantes han retomado la huelga por la educación iniciada el pasado 14 de octubre tras el parón por el accidente de Urda. Lo han hecho en una primera jornada en la que se ha recorrido el centro de la capital desde la sede del PSOE en la calle Ferraz hasta la del Partido Popular (PP) en la calle Génova.

Desde primera hora de la mañana los manifestantes han recorrido las aulas de la Universidad Complutense de Madrid con piquetes informativos en las facultades. Comenzando en la facultad de derecho, han recorrido todo el campus universitario gritando consignas por la educación pública.

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De camino a la sede del PSOE en la calle Ferraz para comenzar una marcha por el centro de la capital, los manifestantes han cortado algunas de las calles principales. Una vez en el punto de inicio del recorrido, las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid se han sumado a la movilización del resto de etapas educativas iniciada hace ya 20 días.

"Hasta que consigamos que la consejera se siente, y hasta que no se siente, seguiremos", señalaba Jorge Fernández Val, miembro de la secretaría del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM) en respuesta a la pregunta sobre hasta cuándo continuará la huelga. Los docentes de educación infantil, primaria y secundaria mantienen el paro indefinido y reclaman que "no se puede vivir con este sueldo, ni con esta ratio, ni con este horario".

Las universidades se suman a la huelga

Mientras, las universidades madrileñas denuncian la infrafinanciación. Emma García, portavoz de UCM por la pública critica el porcentaje de financiación destinado a la educación universitaria: "Nos parece insuficiente, ahora mismo estamos en un 0,4% de inversión en la Comunidad de Madrid y eso está por debajo de la ley". Entre las principales exigencias de los estudiantes universitarios se encuentra precisamente aumentar esa financiación del 0,4% al 1% del PIB regional.

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Tras esta primera jornada de manifestación por la educación pública que ha finalizado en la calle Génova donde se encuentra la sede del PP, mañana se concentrarán los manifestantes frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.