Manuel Pimentel Málaga, 04 NOV 2026 - 04:30h.

La Junta de Andalucía ha sancionado a la empresa de catering escolar Mediterránea por un pisto "sin pisto" servido en un colegio de Córdoba

Padres de varios comedores de Málaga aseguran que hubo "episodios de vómitos durante la comida" y supuestos casos de gastroenteritis

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Las quejas de las familias de los colegios respecto a los comedores escolares sigue alimentando una polémica que no parece tener fin. Tras los diversos incidentes producidos desde el inicio de curso en varios colegios, como la aparición de gusanos en un plato de arroz en Granada o la huelga de comedor escolar llevada a cabo en Málaga hace unos días, muchos padres han alzado la voz para poner de manifiesto un problema que va mucho más allá de incidentes puntuales.

El malestar con el funcionamiento de un servicio esencial para miles de escolares es generalizado. Las familias cuestionan tanto la calidad de los alimentos como la cantidad de las raciones que reciben sus hijos, así como las condiciones en las que se elaboran y sirven los platos.

Las quejas se enfocan en aquellos centros educativos en los que el comedor escolar es gestionado mediante empresas de catering que utilizan el sistema de línea fría, a pesar de que en muchos de esos colegios hay cocina propia. Por eso, reclaman medidas que garanticen una alimentación adecuada, equilibrada y digna para los alumnos.

"Episodios de vómitos"

Los padres de varios comedores escolares de Málaga han relatado a La Opinión de Málaga "episodios de vómitos durante la comida", asi como supuestos casos de gastroenteritis en diferentes colegios de la provincia.

Una de las madres afectadas ha denunciado el caso reciente de un pisto con huevo cocido que supuestamente presentaba mucho líquido, trozos muy grandes de verdura y una "presentación" que causó el rechazo de los niños, llegando a producirse "episoddios de vómitos". También asegura que el menú servido ese mismo día tuvo que retirarse por las condiciones en las que estaba la comida y que los niños se quedaron prácticamente con la lechuga de acompañamiento.

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La situación, aseguran, no es nueva. Ya durante el curso pasado detectaron incidencias con la comida de los menores ante lo cual les ofrecieron descontar una parte del precio de los menús. Además, afirman que ya otros años anteriores se había servido en comida en mal estado y que incluso hubo casos de gastroenteritis entre los niños del comedor que se comieron un "pescado que soltaba agua".

Raciones al límite

Las malas experiencias se acumulan. Otra de las protestas de los padres gira entorno a la baja calidad organoléptica de los productos y de la escasa cantidad de los platos. "Nuestros hijos llegan todos los días con hambre", afirmaba a 'Informativos Telecinco' el portavoz del AMPA de un de colegio de Málaga.

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Aseguran que, además de que los platos rozan el límite legal en cuanto a cantidad, muchas veces los niños ni siquiera se lo comen "porqué está muy mala la comida". Algo que los propios familiares corroboraron in situ probando el menú de sus hijos.

Expediente sancionador

La empresa de catering escolar que está bajo la lupa de muchos de estos padres se llama 'Mediterránea de Catering'. El pasado mes de octubre, y tras los reiteradas denuncias de los padres, la organización de consumidores FACUA instaba a la Junta de Andalucía a revisar la concesión del servicio de comedor escolar a esta empresa.

Desde 2024 acumula numerosas quejas por la baja calidad de los menús, varias inspecciones y un expediente sancionador en Córdoba por un plato de "pisto sin pisto" que generó un torbellino de quejas entre las familias.

Desde FACUA afirman que ya denunció en septiembre de 2025 a esta empresa por servir comida "aparentemente en mal estado" que "olía mal" en el CEIP La Motilla, en Dos Hermanas, en Sevilla. En este caso, un niño incluso tuvo que acudir a Urgencias al presentar una reacción alérgica en la zona bucal tras salir del comedor, según la organización.

"Los problemas con Mediterránea de Catering llevan siendo denunciados por los padres y madres de distintos centros desde hace muchos meses, tanto por la baja calidad de la comida como por las cantidades insuficientes que se sirven", detallan en un comunicado.

La Junta de Andalucía por su parte ha abierto una investigación a dicha empresa a través de dos agencias públicas en materia de Educación y Sanidad a raíz de las diversas incidencias con los menús escolares y tras recibir las quejas formales de varios centros.

129 comedores en la provincia

Las familias que han dado su testimonio creen que la empresa del catering escolar debería ser investigada y siguen pidiendo medidas urgentes para mejorar el comedor escolar.

Por su parte, desde Grupo Mediterránea aseguran que se encuentran "reforzando nuestros procesos y sistemas de control para seguir prestando el mejor servicio" y que "entendemos y compartimos la preocupación de las familias en torno a la alimentación escolar".

La empresa gestiona 129 de los 340 comedores escolares de la provincia de Málaga, es decir, cerca del 38% del total y la Junta de Andalucía continúa vigilando la situación, aunque descarta por ahora otras medidas. El precio del servicio del comedor escolar, sin bonificación, cuesta 5,54 euros al día.