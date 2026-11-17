Cada vez más profesores denuncian ser víctimas de acoso o ciberbullying por parte de sus alumnos dentro y fuera del centro escolar

La autoexclusión, la consecuencia invisible del bullying: víctimas que se aíslan y sufren en silencio

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El acoso escolar es un asunto que ha ganado peso en los últimos tiempos respecto a los métodos de prevención. Se habla más sobre el problema, pero no tanto de una de sus consecuencias, como la autoexclusión, cuando las víctimas que se aíslan socialmente y no cuentan lo que están viviendo en clase.

En una clase con 28 alumnos, por ejemplo, uno de ellos sufre ciberbullying, y más de la mitad no se lo cuenta a nadie, datos confirmados por la Fundación ColaCao y la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Este problema ha hecho que el 25% de las víctimas de bullying haya intentado quitarse la vida. El acoso escolar es un infierno para quienes lo sufren, por ello hay que seguir incidiendo en la prevención. El acceso temprano a la tecnología hace que este tipo de problemas se agraven en las aulas.

Este tipo de sufrimiento no solo lo sufren los alumnos, sino que también muchos profesores denuncian haber sido víctimas de acoso en las aulas. Una de esas víctimas es Otilia, que confiesa que cuando salía a la pizarra le "lanzaban objetos e insultos".

El peligro del acoso que muchos docentes reciben

"He podido gozar de enseñar, pero si soy sincera, la mayor parte del tiempo, lo he sufrido, porque más que enseñar lo que tenía que hacer era sobrevivir", confiesa. Una profesora de música, apasionada de su trabajo y con vocación que debido a esta violencia se planteó dejar la docencia.

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La profesora confiesa que incluso llegó a tener "ataques de pánico e ideas suicidas". Es una opinión que encaja con la gran mayoría del profesorado, del cual el 66% no se siente respetado y más de la mitad, en concreto, el 56% ha sufrido acciones violentas que incluso traspasan las fronteras del centro escolar.

Con el ciberbullying muchos profesores denuncian que no solo sufren esos ataques dentro del aula, sino que también quedan expuestos a través de redes sociales con burlas o memes.