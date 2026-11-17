El aislamiento silencioso de las víctimas de acoso escolar: más de la mitad no cuenta a nadie lo que está viviendo

El impactante relato de una joven que comenzó a autolesionarse con tan solo 11 años

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El acoso escolar es un asunto que ha ganado peso en los últimos tiempos respecto a los métodos de prevención. Se habla más sobre el problema, pero no tanto de una de sus consecuencias, como la autoexclusión, cuando las víctimas que se aíslan socialmente y no cuentan lo que están viviendo en clase.

Según explica José Rocamora, periodista de 'Informativos Telecinco', preocupa el ciberacoso, sobre todo en la etapa de Secundaria, cuando los jóvenes tienen su primer móvil y acceden a las redes sociales.

En una clase con 28 alumnos, por ejemplo, uno de ellos sufre ciberbullying, y más de la mitad no se lo cuenta a nadie, datos confirmados por la Fundación ColaCao y la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En Primaria es donde más se dan los casos de acoso presencial

Sin embargo, hay que salir y abandonar esa reclusión silenciosa. En Primaria es donde más se dan los casos de acoso presencial: afecta a uno de cada cuatro alumnos y además se prolonga durante más de seis meses.

Este problema ha hecho que el 25% de las víctimas de bullying haya intentado quitarse la vida. El acoso escolar es un infierno para quienes lo sufren, por ello hay que seguir incidiendo en la prevención.