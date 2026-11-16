La joven confiesa que no fue consciente de lo que estaba haciendo hasta que llegó el momento de después

Ella pidió ayuda por primera vez cuando estuvo con una enfermera

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Con 11 años, esta joven se hacía daño para calmar la ansiedad. Un acto que se volvió adictivo: "Con la primera herida tendría unos 11 o 12 años. Sufrí bullying y en casa no sabía comunicarme. Para mí era muy difícil pedir ayuda". Ella solo se acuerda de un sentimiento: desaliento. "Solo recuerdo la frustración de decir 'No puedo seguir, pero tampoco puedo acabar con todo'. Fue algo impulsivo, ver un objeto punzante y ver mi momento".

La joven confiesa que "no fue consciente de lo que estaba haciendo" hasta que "llegó el momento de después". "Primero sientes mucho miedo. El miedo te frena, sabes que te va a doler, pero luego llega un momento donde el miedo deja de importar y te haces adicto a hacerte daño. Y te dices a ti mismo que es la última vez, que lo haces y ya. Pero luego llega la siguiente y la siguiente y la siguiente", afirma.

"Es algo que ha marcado mi historia pero no define quién soy", sostiene la joven

Ella pidió ayuda por primera vez cuando estuvo con una enfermera: "Le dije que necesitaba ayuda". Andrea Fernández, directora de consultas externas Amalgama 7, resalta que los jóvenes acuden a pedir ayuda "como el último recurso".

Ahora, para esta joven, las cicatrices solo forman parte de su vida: "Cuando ahora las veo sé que es algo que ha marcado mi historia pero no define quién soy". La experta explica que cuando los jóvenes encuentran otra herramienta "para gestionarse", la cicatriz puede ser "hasta un elemento protector".

Ella encontró en la escritura un refugio para su ansiedad: "Me encanta escribir y fue una manera de desahogarme y mantener mis manos ocupadas".