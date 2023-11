La sexta noche de protestas en Ferraz reúne a 1.500 personas en una jornada tranquila y sin incidentes

La Policía Nacional ha contado para hoy con más efectivos teniendo en cuenta que ayer casi una treintena de agentes resultaron heridos. Afortunadamente, no ha habido incidentes. Eso sí, como en anteriores jornadas se han vuelto a escuchar proclamas contra Pedro Sánchez , el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska o el líder de EH Bildu Arnaldo Otegi y se han visto pancartas contra la amnistía como "viva la unidad de España" o "Amnistía no". Todo, en un día en el que Bruselas ha pedido al Ejecutivo información sobre la posible ley que negocian PSOE y Junts.

No obstante, también se han podido escuchar otras contra el rey como "Felipe, masón, defiende tu nación" y contra los migrantes con el "illa, Illa, las vallas a Melilla" o "España es cristiana, no musulmana". Tampoco han faltado cánticos hacia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no sumarse a la protesta: "Dónde está no se ve el gallego del PP" o "PSOE, PP la misma mierda es". La Policía Nacional ha desalojado a los últimos rezagados de forma cordial sobre las 23:20 horas.