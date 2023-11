Pedro Sánchez, a Feijóo por su cita errónea de Antonio Machado y el desmentido de Ismael Serrano: "Es lo que tiene buscar la cosas en Google"

"No es por darme el pisto", escribe el músico y explica que ese añadido "no es de Machado" sino "de un servidor": "Forma parte de la presentación que hice de la canción 'Ahora' en la grabación de un concierto en vivo (Principio de incertidumbre).

"No me sorprende que defienda la palabra de Machado porque no puede defender la suya", respondía minutos después Feijóo, que explicaba que es más de Luis Eduardo Aute, Javier Krahe o Joaquín Sabina que de Ismael Serrano.

Sin embargo, leyendo las letras del cantautor, le citaba: "¡Qué bonita, qué divertida es conmigo la convivencia!' ¿Cómo no nos la ha citado Pedro Sánchez? ¿Por qué no nos dijo esa estrofa? Me ha dicho que de Google no sé nada, comparado con usted, que ha hecho la tesis doctoral con Google, yo no sé nada, eso es verdad".