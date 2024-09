El Gobierno de Canarias dice que el Estado deja a menores migrantes "con un albarán como el de la compra"

Ese protocolo no se ha seguido "a pies juntillas" debido a la emergencia, pero no puede ocurrir lo que el pasado fin de semana en El Hierro, cuando, debido a que no encontraban pasajes para trasladar a menores no acompañados desde esta isla a la de Tenerife, se comunicó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no se podía acoger a más niños en los centros de El Hierro y que lo "más lógico" era que los acogiera el Estado.