Santiago Abascal, dispuesto a apoyar una moción de censura si es para convocar elecciones y sin cesiones a los independentistas

El presidente de Vox, Santiago Abascal , ha afirmado que su partido estaría dispuesto a apoyar una moción de censura presentada por el Partido Popular si es para una convocatoria "inmediata" de elecciones, independientemente de quién la apoye, y "si en ella no hay ningún tipo de cesión al separatismo ".

"Nosotros lo que apoyaríamos es la convocatoria inmediata de elecciones. Nos da igual quién vote a favor, la coincidencia en el voto no es un problema para nosotros, ocurre muchas veces en los parlamentos. El problema es que nosotros no queremos ningún tipo de acuerdo con Junts, ni por nuestra parte ni por parte de aquellos que son los responsables en esta legislatura de presentar esta moción de censura. No sabemos si lo harán, están estirando mucho este debate", según Abascal.