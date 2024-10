Isabel Díaz Ayuso niega que su "no" a Sánchez sea "algo personal" y cree que es "lo mejor" para España

"No quiero ser parte de esa foto de la normalidad", ha declarado Díaz Ayuso, y ha añadido que no va a seguir "normalizando" y "actuando como si no pasara nada" ante la corrupción que afecta al entorno del presidente del Gobierno y "el deterioro institucional".

"No estoy haciendo lo que a mi me viene bien, sino lo conveniente, no pasar por alto lo que está sucediendo en España", ha subrayado, al tiempo que ha recalcado que su opinión "la conocen todos" en el PP, donde trasladó en el Comité Ejecutivo Nacional los motivos para no reunirse con Sánchez.