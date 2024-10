Los Ayuntamientos comienzan a aplicar la tasa de basuras: pagarás más o menos, según donde vivas

Hasta ahora, estos alquileres vacacionales tributaban como vivienda de uso residencial y no como una actividad hotelera, y a partir del próximo año, el consistorio aplicará una tasa diferenciada dependiendo de su uso: no pagarán lo mismo las viviendas destinadas a un uso habitual familiar en las que no se ejerce ninguna actividad económica que de las que no se obtiene rendimiento económico.