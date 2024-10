Isabel Díaz Ayuso carga contra Pedro Almodóvar al ser preguntada por el 'caso Errejón': "Ojalá nos sorprendiera con una película"

En la entrevista también ha señalado que tiene una "magnífica" relación con el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo , y que su decisión de no reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , no ha dejado mal al resto de barones del PP que sí lo hicieron. Ayuso también ha asegurado que el jefe del Ejecutivo tiene una "obsesión personal con ella" y que le "cuentan que en Moncloa va pegando gritos, portazos y va dando patadas".

Preguntada sobre si dejó mal al resto de barones replica: "No. Yo creo que no se pueden tomar decisiones pensando en el 'buenismo'. Se toman en coherencia y yo no puedo admitir que traten a Cataluña como una nación con el dinero de todos los españoles y, después, yo ir a chocarle la mano".