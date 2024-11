La asesora de Moncloa Cristina Álvarez , que participó en gestiones con la Universidad Complutense para la cátedra extraordinaria que dirigía Begoña Gómez , la esposa del presidente del Gobierno, se ha acogido al derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' por estar judicializadas las cuestiones por las que se la llamó a comparecer.

No obstante, a continuación la asesora de Moncloa ha expresado que, con todo respeto a los senadores que integran la comisión, no iba a contestar a las preguntas que le formularan, acogiéndose a su derecho a no declarar: "Dado que las cuestiones por las que se interesan de mi declaración se encuentran judicializadas".