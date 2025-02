El Gobierno niega que la propuesta de reparto de menores excluya a ninguna comunidad autónoma y destaca el esfuerzo de Cataluña y País Vasco

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha desmentido que exista un acuerdo político para dejar al País Vasco y Cataluña fuera del reparto

PP y Vox rechazan los criterios de reparto de menores no acompañados

El acuerdo entre el Gobierno Central y el Ejecutivo autonómico canario sobre los criterios en los que se desarrollará el traslado de 4.500 menores migrantes no acompañados recogidos en el archipiélago y la Ciudad Autónoma de Ceuta ha nacido con polémica. Partido Popular, socio de Coalición Canaria en el gobierno de Fernando Clavijo, y Vox rechazan estos criterios en los que se priman el esfuerzo de acogida y la población, dos aspectos que benefician a País Vasco y Cataluña en cuyos territorios, la presencia de estos menores es mayor al del resto de comunidades, según el Gobierno.

El texto para el reparto puntual de 4.500 menores migrantes desde Canarias y Ceuta contará con "prácticamente los mismos" criterios acordados con las comunidades en la sectorial de 2022, que, además de los ya citados, tendrá en cuenta la renta per cápita, con algunas correcciones.

Así lo ha explicado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar estos criterios para el reparto único de 4.000 jóvenes desde Canarias y 500 desde Ceuta para aliviar los recursos de estos territorios, que en el caso de las islas atienden a más de 5.800 menores.

No se excluirá a ninguna comunidad del reparto

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia consultadas por EFE niegan tajantemente que la propuesta de reparto de menores en la que se trabaja vaya excluir a ninguna comunidad autónoma, tal como han interpretado PP y Vox, que han criticado una supuesta exclusión de Cataluña y el País Vasco.

Las fuentes han explicado que esas dos son de las comunidades que más esfuerzo han hecho en la acogida de menores en los últimos años y, de acuerdo a los criterios mencionados, esto se tendrá en cuenta, pero no será lo único a valorar.

De hecho, precisan, con los criterios de 2022, que ya contemplaban el esfuerzo realizado, a Cataluña y País Vasco en todos los planes de contingencia (2022, 2023 y 2024) se les ha asignado la acogida de nuevos jóvenes.

Desde el Ministerio niegan poder precisar a qué territorios les corresponderá acoger más niños y a cuáles menos de los 4.500 jóvenes con esta propuesta, ya que, recuerdan, la fórmula no está cerrada y falta por detallar cómo se ponderará cada factor.

A falta de los flecos económicos

A preguntas de los periodistas, Rego ha señalado que también faltan por cerrar "los flecos económicos", pero ha reiterado la intención del Gobierno de dotar financieramente este plan "de manera suficiente".

Por su parte Clavijo, ha pedido no perder de vista que este "no es un problema territorial ni político", sino que es "un drama humanitario" y lo más importante es respetar los derechos del menor.

Ha puesto como ejemplo que, más allá de los criterios que se pacten, hay otros factores que serán tenidos en cuenta durante la aplicación de este plan, como que los niños más pequeños no sean trasladados para no someterles a un segundo desarraigo y "otro trauma".

El presidente canario ha coincidido con la ministra en la importancia de tener en cuenta el esfuerzo de acogida previo de las comunidades.

"Yo cuando algún compañero de alguna comunidad autónoma habla de que está desbordado y tiene 300 y nosotros tenemos 5.800... es que nosotros esas plazas tampoco las teníamos creadas, las hemos tenido que crear a base de decreto de emergencia", ha explicado.

PP y Vox, contrarios al reparto

Nada más conocerse la noticia, Partito Popular y Vox se han mostrado contrarios al reparto. Así, desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, dan por hecho un "posible pacto de reparto de menores sin Cataluña y el País Vasco" que, opinan, sería "asimétrico e injusto" y han anunciado que no contará "en ningún caso" con su apoyo.

Según las mismas fuentes, se utilizan en ese reparto criterios políticos "como si País Vasco y Cataluña no fueran España" y solo se busca "dejar sitio para que sigan viniendo".

En la misma línea, la consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha acusado al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de desarrollar una política migratoria "miserable" y de utilizar a los "más vulnerables, a los menores migrantes no acompañados para mantenerse un día mas en la Moncloa".

Abascal, contra el Gobierno y contra el PP

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, en su cuenta de la red social X ha mencionado una información periodística según la cual Canarias y Moncloa habrían pactado un reparto de menores en el que no entrarían Cataluña ni el País Vasco, a lo que reacciona con la frase: "El gobierno de Sánchez es una mafia vomitiva y una chusma corrupta".

Y ataca en el mismo mensaje al Partido Popular: "Pero Feijóo sigue manteniendo que era obligatorio. Y prohibió a sus barones regionales oponerse a recibir el reparto de la inseguridad y la ruina. ¡Sánchez debe recibir la oposición que merece! ¡Ya está bien de regalarle el poder para que siga arruinando a España!".

Canarias niega un trato de favor a Cataluña y el País Vasco

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha desmentido que exista un acuerdo político para dejar al País Vasco y Cataluña fuera del reparto de los menores migrantes, como denuncia el PP, pero sí ha insistido que en que se tendrá en cuenta el "esfuerzo previo" de cada comunidad.

"Yo quiero desmentir algo: no están fuera ni Cataluña ni el País Vasco. No se va a quedar fuera ninguna parte del territorio. Otra cosa es lo que hemos dicho: el esfuerzo previo va a ser tenido en cuenta, porque no es lo mismo enviar niños y niñas a una red que está saturada y que ya tiene un esfuerzo", ha declarado Clavijo durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE).

Clavijo ha reiterado que "no hay ningún acuerdo previo" y ha recalcado que lo que el Gobierno de Canarias ha pactado con el Ministerio de Infancia son unos criterios de distribución para asignar la tutela de los 4.000 menores que van a salir de las islas.

El presidente de Canarias ha detallado que los cálculos no solo tienen en cuenta la población, sino también factores como el PIB de cada región o la renta por habitante, unos criterios de los que "son perfectamente conocedoras las comunidades autónomas" porque "fueron aprobados en la Conferencia Sectorial de 2022 por unanimidad".

Lo que se le ha añadido ahora a esos criterios es el esfuerzo previo, "es lo único que ha ocurrido", ha asegurado.

"Hay comunidades autónomas que tenemos mayor presión" y "esos esfuerzos van a ser tenidos en cuenta. ¿Eso significa que no va a ir nadie? No lo sabemos, habrá que hacer la simulación. Igual sí, igual no, igual en la distribución nos llevamos sorpresa, pero desde luego lo que sí queríamos y pusimos por encima de todo es el interés general del menor", ha argumentado el presidente de Canarias.

Clavijo ha explicado que para realizar el reparto de los menores no acompañados, se realizará un estudio y una simulación y, en base a esos datos se hará una distribución, que será pública y se llevará al texto legislativo que se intentará aprobar en el Congreso, bien como decreto ley o bien como proposición de ley.

El presidente autonómico ha reiterado que en Canarias no se está "atendiendo adecuadamente" a los menores porque su red está desbordada (las islas tutelan casi a 6.000 niños y adolescentes). Y ello lleva, ha reconocido, a que "no estamos respectando sus derechos, pero porque física y materialmente no podemos".

Clavijo sí ha recalcado que cuando los menores desembarcan en el puerto de La Restinga, en El Hierro, no solo llegan a Canarias, "llegan a Europa, cruzan la frontera, es más, es Salvamento Marítimo, el Estado, quien cruza la frontera con ellos y nos los trae".

"Por eso, lo que tenemos es que buscar es que Europa y España en su conjunto podamos asimilar a esos menores de una manera en que podamos respetar sus derechos", ha incidido Clavijo.

Y ha asegurado que este "no es un problema territorial ni es un problema político", sino "un drama humanitario" que está ocasionando "una situación de emergencia" al archipiélago.

Las comunidades del PP, contra los criterios

En Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha exigido al Gobierno central que no utilice "como moneda de cambio" a los menores migrantes para "pagar peajes" a los independentistas.

"Conocimiento no tenemos. La verdad que todo esto es el ejemplo de que en realidad no tenemos Gobierno en España, lo que tenemos es simplemente una máquina pagadora de los partidos independentistas", ha censurado este viernes el también portavoz del Ejecutivo autonómico tras firmar un convenio en el municipio de Cenicientos.

El Govern balear ha asegurado que no aceptará "en ningún caso" el reparto de menores migrantes no acompañados y ha considerado que es "una broma de mal gusto" incluir al archipiélago balear en el reparto acordado.

Así se ha expresado este viernes el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. "Excluir a Catalunya y País Vasco y no a Baleares sería un insulto", ha aseverado.

A su parecer, las Islas tienen "muchas más razones objetivas" para ser excluidas del reparto de menores puesto que los centros de acogida están "sobresaturados" y la comunidad está "al límite" en este sentido.

Así, ha asegurado que el Ejecutivo recurrirá a "todos los medios necesarios" para que "ningún menor llegue a Baleares". "Sólo alguien que tenga visión miope puede intentar no ver la realidad", ha dicho.

La consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, ha asegurado de nuevo que La Rioja esperará a la Conferencia Sectorial de Migración "el organismo en el que se llega a acuerdos" y al que "todavía no nos han convocado ni tenemos documentación" para pronunciarse al respecto de la acogida de menores migrantes. "Es un tema muy serio y muy delicado en donde cada día vemos ocurrencias o rumores diferentes y nosotros preferimos trabajar con seriedad".

"Todo lo que sabemos hoy es a través de los medios y cada día es una información diferente. No hemos recibido documentación y hasta que no la tengamos y trabajemos en la Sectorial, no sabemos qué es de lo que se trata y qué es lo que nos proponen".

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha defendido que los criterios para la distribución de menores migrantes acordados entre los gobiernos central y canario han sido establecidos a partir de razones "académicas", no "políticas", y que son "justos y equitativos con la situación actual" de las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP.

Melgosa, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento Vasco, ha aplaudido el acuerdo entre los Gobiernos central y canario para la distribución entre las comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados que actualmente se encuentran en el archipiélago.

La consejera ha destacado que el Ejecutivo del Estado haya dado el visto bueno a "una parte importante" de la propuesta de reparto realizada "bajo el liderazgo" del presidente canario, Fernando Clavijo, y el lehendakari, Imanol Pradales, que el pasado mes de diciembre acordaron una serie de criterios en torno a este asunto.

