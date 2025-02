El exvicepresidente de Castilla y León y exlíder de Vox en esta Comunidad, Juan García-Gallardo , ha afirmado que Santiago Abascal es "un gran líder", al que han hecho "muchas faenas" y "traicionado", pero ha lamentado que se haya "vuelto una persona desconfiada" y cree que "no tiene que ver enemigos donde no los hay".

García-Gallardo ha hecho estas declaraciones este viernes en una entrevista con un 'youtuber', publicada en su perfil de la red social X, en la que afirma que la situación actual "no va a traer nada bueno a Vox ", por lo que ha pedido dejar de "hacer daño" y se ha mostrado abierto a colaborar nuevamente con el partido si le piden su "consejo".

"En ese momento pido el amparo del partido y me dicen que ellos no saben nada de eso, se hacen los 'longuis' y entones decido que tengo que defenderme porque si no entramos una pendiente resbaladiza, en la que obviamente mi cabeza iba a acabar cortada en la plaza pública", ha argumentado.