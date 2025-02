El caso de la filtración de datos personales de la pareja de Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene un nuevo episodio. El juez Ángel Hurtado ha citado a declarar com testigos a dos exaltos cargos de Moncloa y que salpicarían al actual equipo del Gobierno de España.

El instructor ha acordado esta diligencia después de que el pasado enero el departamento de Informática de la Fiscalía General del Estado le contestara que no había recibido móvil alguno de García Ortiz desde el 7 de marzo de 2024 y que solo constaba que le había entregado un dispositivo el 24 de mayo.

Dicho departamento de la Fiscalía contestó que no sabía si se habían formateado o no los móviles del fiscal general porque no había recibido móvil alguno desde marzo de 2024. Ahora, el magistrado extiende la misma petición a la oficina de móviles dependiente de Justicia y Hacienda.