El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños , ha elogiado este viernes la "valentía" de la futbolista Jennifer Hermoso por denunciar al que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales , asegurando que la condena dictada contra él , con una multa de 10.800 euros, ha dejado "algo claro": "Un beso no consentido es una agresión sexual".

Tras el juicio y la resolución, el ministro ha querido, no obstante, "poner en valor que ya esta sociedad, nuestra sociedad española, no admite ningún tipo de abuso, no admite ningún tipo de agresión sexual".