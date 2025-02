Rodríguez ha confirmado que ella no pagaba el alquiler. No sabía quién lo hacía pero imaginaba que era Ábalos porque --ha comentado-- siempre se ocupaba de costear sus cosas. De hecho, ha señalado que de vez en cuando el ex ministro le daba dinero en efectivo para sus gastos. No obstante, ante cualquier incidencia, hablaba con Escolano o Koldo.