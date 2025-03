El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que España "no tiene ningún problema" con enviar tropas al exterior , pero en estos momentos en Ucrania " el esfuerzo todavía es ante todo político y diplomático " para asegurar una paz justa y duradera y no un mero alto el fuego temporal.

Albares, en sendas entrevistas en Tele 5 y RNE, ha reiterado que nuestro país "nunca ha dado la espalda a ninguna misión verdaderamente de paz", pero ha recordado que en Ucrania todavía no hay paz y además no está claro lo que significa la paz para algunos, advirtiendo de que ésta no puede interpretarse como un paréntesis "que permita al agresor tomarse un respiro para volver a agredir".