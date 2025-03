Los funcionarios cuentan que no iba a verlo nadie y que el único contacto que tenía con el exterior eran esas cartas. A través de ellas, se habría forjado una relación que ha provocado que Basterra tensase la cuerda. Finalmente lo ha conseguido, y a pesar de que no ha reconocido nunca haber participado en el asesinato de su hija, estrena centro penitenciario en Salamanca. Si no se equivocan los funcionarios de su anterior prisión, por fin podría estar en la misma ciudad en la que viviría su nueva novia.