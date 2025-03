El abogado de Mouliáa, Alfredo Arrién, ha explicado en declaraciones a los medios que en su declaración como testigo el padre de Elisa ha asegurado que "era evidente el estado de embriaguez" de la artista, "y que efectivamente no daba una sintomatología clara de que estuviera en sus capacidades normales cuando ocurrieron esos hechos".

Fuentes jurídicas han explicado que Ignacio, el padre de la denunciante, notó a su hija descolocada y sin capacidad de reaccionar . Cuando llegó a casa de su padre, que estaba cuidando de su hija, Elisa se habría marchado directa a su habitación sin mediar palabra, no preguntando siquiera por el estado de salud de la menor, que estaba enferma.

El padre, según la citadas fuentes, ha explicado que no sabría detallar si Elisa estaba bajo los efectos del alcohol o de otra droga. Cabe recordar que la propia actriz deslizó en su declaración la posibilidad de que Errejón le echase algún estupefaciente en la copa.

"Ellos pensaban que era mi ligue", aclaró Mouliáa al ser preguntada sobre la razón por la que sus amigos no intervinieron en ese momento.

Las fuentes consultadas por esta agencia de noticias señalan que Fernando no ha podido asegurar si vio cómo Errejón agarraba del brazo a su amiga. A preguntas de la Fiscalía, Fernando habría asegurado que no notó ninguna actitud extraña, que no apreció que Mouliáa estuviese borracha y que ésta tampoco se acercó a él para decirle que estuviera incómoda.