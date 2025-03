Además, Trenzano ha mostrado su temor a que "Mazón aguantará para asegurarse dos años de sueldo , a razón de 75.000 euros anuales si llega hasta julio y 15 años de sueldo en el caso que agote la legislatura. La miseria política tiene un nombre, Carlos Mazón", ha aseverado, antes de apostillar que "no existe semántica suficiente para escribir tanta aberración" como la que ha supuesto la estrategia del PP en este asunto, a su juicio, plagada de " bulos manufacturados en los despachos de Génova ".

Los impulsores de la iniciativa han defendido la necesidad de depurar responsabilidades políticas, dar voz a los afectados e impulsar medidas para que no vuelva a ocurrir una tragedia similar, empezando por asumir las consecuencias del cambio climático y repensar el urbanismo en esas zonas, entre otras cuestiones.

"Queremos que todo el que haya incurrido en una negligencia rinda cuentas para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades con un debate sereno y alejado del partidismo", ha enfatizado la portavoz adjunta de ERC, Teresa Jordà . Desde Junts, Isidre Gavín ha exigido determinar las responsabilidades de "quien actuó tarde y mal y no asumieron sus responsabilidades ni antes ni ahora".

El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha señalado a Mazón como "responsable último" de esa gestión "que llevó a la muerte a 224 personas que no iban a morir igual". " El apoyo cerrado que hoy exhiben PP y Vox para salvar a Mazón pronto se les va a volver en contra ", ha avisado, dando por hecho que el Congreso citará al presidente valenciano que "no podrá mentir impunemente".

Desde Bildu, Mikel Otero, que acumula 15 años como profesional de emergencias, ha incidido en que la prevención es crucial. "No hay sistema de atención de emergencias, ni unidad militar de emergencias, ni declaración de emergencia nacional, ni nada que permita parar el primer golpe de un fenómeno extremo si no se toman las decisiones a tiempo y desde la cercanía, y si no hay una población alertada y preparada", ha comentado.