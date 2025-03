Pedro Sánchez: "España está preparada para cumplir con el presupuesto en Defensa del 2% del PIB"

El líder del Ejecutivo ha destacado que ha compartido "dos temas" principales con los grupos parlamentarios, "la situación de Ucrania y de Europa". Respecto a la situación de Kiev, Sánchez ha destacado que "en las negociaciones de paz falta en la ecuación la participación de Europa". Mientras, respecto a la situación de Europa, el dirigente ha subrayado que " España está preparada para cumplir con el presupuesto en Defensa del 2% del PIB ", pero ha prometido no recortar "ni un céntimo" de gasto social para destinarlo a ese fin.

"Lo hacemos por compromiso con Europa y por solidaridad con aquellos países que nos están reclamando la misma solidaridad que nosotros en la época de la emergencia sanitaria. Entonces, los países nórdicos, los bálticos, del centro de Europa fueron solidarios con países como España que sufrieron la crisis del covid de manera particularmente intensa, por la importancia del sector turístico en nuestro país. Estamos preparados para lograr ese 2% del PIB y anticipar el compromiso de llegar a ese 2% antes del 2029, como acordamos en la última cumbre de la OTAN bajo presidencia de Biden. Lo importante no es gastar más, lo importante es gastar mejor y gastar juntos. Si me lo permiten, invertir mejor y juntos. Esta es una gran oportunidad para España", ha destacado Sánchez sobre la decisión de alcanzar ese porcentaje en el gasto en Defensa. En este punto, también ha destacado que "todo lo que tenga que pasar por el Parlamento, pasará por el Parlamento", respondiendo a la polémica sobre si la aprobación de aumentar el gasto pasaría por el Congreso o no.