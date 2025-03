Así lo ha indicado este martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada sobre si descarta someter a votación del Parlamento el proyecto para unas nuevas Cuentas Generales si previamente no tiene la seguridad de que saldrán adelante.

Alegría no ha respondido de forma tajante, ha reiterado que siguen trabajando con las distintas formaciones políticas para que haya PGE en 2025 y ese sigue siendo su objetivo. No obstante, dice que hay que llevar esos Presupuestos "de forma acordada" con la "realidad parlamentaria" actual. "Porque si no, podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y por tanto a los ciudadanos", ha apuntado.