La ponencia del magistrado conservador Ricardo Enríquez, que se ha aceptado, proponía estimar la impugnación del PP aplicando la doctrina fijada el pasado junio, cuando el Tribunal Constitucional anuló el voto telemático de Puig en la anterior legislatura , dando así la razón a un recurso de Socialistes i Units per Avançar.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la nulidad acordada para los votos de Puigdemont y Puig no tendrá efectos prácticos sobre el actual Parlament porque dichos votos no fueron determinantes para los acuerdos adoptados, a los que no se ha extendido la nulidad.