La que fuera asesora de Moncloa declaró que recibió un "pantallazo" de un documento -no el correo- en el que González Amador reconocía estos delitos, pero no recordó qué persona se lo envió.

Hurtado descarta la participación de Pilar Sánchez Acera en el delito de revelación de secretos , porque no concurre la cualidad de ser el funcionario público que conoce los secretos que se revelan por razón de su propio cargo y, además, porque desde el momento en que recibe una información reservada a la que ha dado publicidad otro, ella no hizo público secreto alguno.

Con todo, Hurtado advierte de "importantes fisuras" en su testimonio y subraya que sus respuestas "dejan mucho que desear", especialmente cuando dijo no recordar quien le envió ese documento, lo que "no le resulta creíble a este magistrado" pues "se trata de un documento al que da no poca importancia la propia Pilar Sánchez Acera ".

"No es, por lo tanto, explicable que, siendo un documento tan significado, no pueda recordar quien se lo proporcionó, y no solo eso, sino que, tratado de buscar el origen de esa información en su dispositivo móvil, no sea posible porque, al igual que alguno más de los intervinientes en la presente causa, cambió de teléfono y borró cuantos mensajes tenía en el que usó en aquel momento", explica.