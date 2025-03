El pasado sábado en el marco de la XXVII Interparlamentaria del PP que el partido ha celebrado en Sevilla, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ya anunció que presentarán una proposición no de ley exigiendo al Ejecutivo presentar los PGE " antes del mes de junio ".

"Presentar los Presupuestos no es una posibilidad, es una obligación y es una obligación constitucional . Otra cosa es que el gobierno no tenga garantizados los apoyos para sacarlos adelante, pero su obligación es presentarlos", declaró Tellado, que acusó al Ejecutivo de "incumplir de forma sistemática esa obligación".

Sémper ha explicado que su partido quiere que se debate cuanto antes esa proposición no de ley que insta a Sánchez a presentar ya los PGE con el fin de que el Congreso pueda discutir sobre esta "anomalía constitucional y democrática".

Sémper ha afirmado que la "cruda realidad es que Sánchez no puede cumplir sus compromisos con nadie " y ha recalcado que tampoco puede cumplir con los socios de la UE. "Solo tiene mayoría para seguir bloqueando la gobernabilidad de España", ha resaltado.

Al ser preguntado si el PP va a esperar a que se produzca ese debate parlamentario en el Congreso para tomar la decisión de acudir al TC si no hay Presupuestos, Sémper ha indicado que "no hay decisión tomada". "Pero no descarte usted ninguna hipótesis", ha manifestado, para dejar claro que el PP va a "utilizar todas las herramientas" a su alcance "para revertir esta situación".