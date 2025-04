En 'Vamos a ver' hemos hablado con Máxima, una mujer que presenció el tiroteo en el que murió la pequeña. "Yo estaba acostada, creía que los niños me estaban tocando la ventana, me levanté a reñirlos pero no eran los niños", explicaba la vecina, confirmando que lo que impactó en su ventana fue una bala que había rebotado