Transportes dice que Ábalos hizo 13 viajes oficiales con su exnovia: asegura que no sabe cómo se pagaron ocho

Jéssica Rodríguez, antigua pareja del exministro socialista José Luis Ábalos, reconoció en sede judicial que no iba a trabajar a las dos empresas públicas que la contrataron pero que sí cobró de las mismas. En concreto, casi 1.200 euros al mes durante los dos años y medio que estuvo en Tragsatec y en Ineco.

En el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la causa, se recogen unos audios que Rodríguez envió a Koldo García, exasesor de Ábalos, sobre su empleo. Jéssica aseguraba que "no tengo ni puta idea de lo que se hace allí o no se hace allí".

"No me voy a comer ningún marrón"

Cuando Ineco le pidió datos para justificar su trabajo, en cuanto a horario y funciones, a Jéssica no le hizo ni pizca de gracia: "Se están poniendo un poco estúpidos, me están pidiendo el parte todas las semanas. A mí me la suda porque yo no me voy a comer ningún marrón".

Los mensajes de WhatsApp también se dirigieron a Joseba García, hermano de Koldo, supuestamente responsable de ella en Ineco. "Muy bien, yo nunca he trabajado con una jornada de verano. Yo no he caído en que estamos en junio y hay ciertas cosas que me las tienes que decir", le recriminaba.

Las cosas se empezaban a poner difíciles, con lo del trabajo y con lo del domicilio que presuntamente le pagaba la trama de las mascarillas. "Lo que no puede ser es que me estén llamando para decirme que no se están pagando las cosas", señalaba.

"No creo que me merezca que me llamen para decirme que me vaya de la casa. Es una situación, Koldo, superdesagradable", añadía. Las escuchas, sin duda, revelan a una Jéssica al límite.

