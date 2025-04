Sumar niega que el Gobierno de coalición peligre aunque IU plantee salir

El malestar de Sumar con el PSOE por sus decisiones en política de defensa es cada vez más evidente y, aunque IU haya hablado de crisis y de una hipotética salida de Sumar del Ejecutivo de coalición, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha dejado claro que no peligra la continuidad del Gobierno, pero exige a Interior que cancele el contrato de compra de armas a Israel.

El Ministerio del Interior ha decidido comprar finalmente más de 15 millones de balas para la Guardia Civil después de que la Abogacía del Estado recomendara que no se rescindiera el contrato, dado el coste que podría suponer debido al avanzado estado de tramitación, pero estas explicaciones no han convencido a Sumar.

No obstante, ante el planteamiento en filas de IU de que Sumar pudiera romper con el PSOE por "no respetar los acuerdos" y tomar "decisiones unilaterales", el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, lo ha dejado claro: "en ningún momento está en riesgo ni la participación de Sumar en el Gobierno ni la continuidad del Gobierno de coalición".

El líder de IU, Antonio Maíllo, ha acusado esta mañana al PSOE de abrir "la mayor crisis" en el Gobierno de coalición con Sumar por sus decisiones en materia de defensa y ha subrayado que su partido, que forma parte del Ejecutivo, no va aceptar este tipo de políticas. "No basta ya con pedir explicaciones, nosotros nos posicionamos claramente en que ese camino y ese carril no lo vamos a recorrer", ha asegurado.