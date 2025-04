Greenfiber había solicitado 30 millones de fondos europeos argumentando su contribución a la descarbonización

La empresa recurrirá la exclusión y mantiene que el proyecto "sigue su curso"

Luz verde a la planta de Altri en Palas de Rei: el informe de impacto medioambiental es favorable

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que el Gobierno no incluirá a ALTRI en los beneficiarios de los fondos europeos asociados al PERTE de descarbonización. «No apoyaremos ningún proyecto que ponga en riesgo a la población, la naturaleza, nuestro ecosistema o la vida misma. Siempre lo hemos dicho alto y claro: ¡Altri non! Y hoy lo decimos también en el Gobierno», ha afirmado Yolanda Díaz en un mensaje publicado este martes en la red social Bluesky.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, también ha celebrado la decisión del Gobierno. "La movilización ciudadana valió la pena. Desde Sumar hemos sido claros: un proyecto que pone en riesgo nuestro medio ambiente no es una salida laboral para nuestro país", ha escrito en la misma red social.

Greenfiber, la compañía portuguesa había solicitado 30 millones de fondos europeos para la puesta en marcha de macrocelulosa en Palas de Rei (Lugo) argumentando su contribución a la descarbonización. Este es el primer paquete de ayudas que ha reclamado la empresa promotora y la primera vez que el Gobierno central se pronuncia al respecto. En total, los promotores de la macrocelulosa han solicitado unos 250 millones de euros de ayudas, el 25% de la inversión total que han presupuestado, unos 1.000 millones de euros, para desarrollar el proyecto.

Altri responde: recurrirán la exclusión y el proyecto "sigue su curso"

Altri asegura que no ha recibido todavía "comunicación oficial" por parte del Ministerio de Industria de que no tendrá ayudas del PERTE de descarbonización Industrial para su proyecto en Palas de Rei (Lugo). No obstante, anuncia que recurrirá esta exclusión, al tiempo que garantiza que el proyecto "sigue su curso" aunque no reciba este apoyo. Así se expresa la compañía, en un comunicado conocido este miércoles, después de la publicación de Yolanda Díaz en Bluesky.

Greenfiber --filial de la multinacional lusa Altri asociada con la energética Greenalia-- explica que la participación en esta convocatoria del PERTE "se produjo con pleno conocimiento de que, en el marco de los compromisos asumidos ante la Comisión Europea, que contemplan que los proyectos candidatos se deben haber completado antes del 31 de marzo de 2026, Gama (nombre de la fábrica) no podría ser elegible por razones de plazo a excepción de que, tal y como se trasladó a la empresa, el Gobierno español consiguiera acordar con la Comisión Europea una prórroga, considerando que había más proyectos que se encontraban en la misma situación de incumplimiento del plazo de ejecución". "A día de hoy, no nos consta que la Comisión Europea haya aprobado esa prórroga", agrega.

Por ello, la empresa recurrirá la resolución del Ministerio de Industria, "en la confianza de que el Gobierno de España pueda alcanzar un acuerdo con la Comisión Europea para la ampliación del plazo de ejecución y se tomen en consideración las alegaciones de la compañía".

Esta era una de las vías de financiación del proyecto, cuya inversión supera los 1.000 millones de euros

En cualquier caso, afirman desde la compañía, "la decisión de continuar con el proyecto nunca ha estado supeditada a la inclusión de Gama en el PERTE de Descarbonización Industrial", dejan claro. Altri indica que esa "es una más de las vías que la empresa está explorando para articular la estructura financiera del proyecto y reducir el riesgo de la inversión inicial, que supera los 1.000 millones de euros, asociado al uso de nuevas tecnologías y a un elevado nivel de innovación, no para sufragar los costes operacionales del proyecto". "Por lo tanto, la no obtención de esta ayuda no altera la hoja de ruta prevista", sentencia la compañía.

El ministro de Industria afirma que Altri no ha obtenido la puntuación mínima para la evaluación

El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha ratificado este miércoles que Altri se ha quedado fuera de las ayudas del PERTE de descarbonización al no haber obtenido "la puntuación mínima para la evaluación". Según ha informado, en declaraciones a los medios de comunicación en un acto, "Greenfiber, Altri, como otras empresas, en este caso no han obtenido la puntuación mínima para la evaluación ni tampoco han sacado la puntuación en todos y cada uno de los parámetros". "Seguiremos haciendo convocatorias y las empresas tienen todo el derecho a presentarse", ha destacado Hereu.

Hereu ha asegurado que "es evaluación estrictamente técnica" y ha añadido que las compañías "tienen derecho a alegar como en cualquier otro proceso". El responsable de industria ha recordado el papel del ministerio. "Nuestra obligación y deber y vocación es evaluar de manera objetiva todos y cada uno de los proyectos industriales".

Este polémico proyecto de una fábrica de fibra textil a base de celulosa, que ha provocado multitud de protestas en Galicia para denunciar sus posibles impactos, recibió el pasado mes de marzo la declaración ambiental por parte de la Xunta al considerar que es viable.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.