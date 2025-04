"La noche ha sido terrible porque me despertaba sobresaltada, a oscuras , sin saber qué pasa ni lo que puede pasar. Además, me asfixiaba y no paraba de darle vueltas a la cabeza. A mi marido le dije que se fuese sin mí si pasaba algo. Yo tenía dificultad para moverme y por lo menos quería que se salvase él", nos ha contado en directo Pilar todavía visiblemente asustada tras lo sucedido.