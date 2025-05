"Hemos visto como no ha sido capaz de garantizar un suministro de energía en España y nos ha llevado al apagón", ha destacado este domingo en declaraciones a los medios Martín, quien ha afirmado que el Ejecutivo "conocía el riesgo de los apagones, pero los negó siempre".

"Queremos saber qué es lo que ocurrió, queremos tener noticias del Gobierno directas y no escuchar solo a los técnicos y a los expertos que son los que están dando información razonable y con conocimiento de lo que hablan. El Gobierno conocía del riesgo de los apagones, pero siempre los negó. La Red Europea de Gestores de Redes de Electricidad ya advirtió que España era el país europeo con mayor riesgo de apagón, especialmente para 2025 y que esta situación se va a mantener hasta 2030", ha destacado.

En ese sentido, el PP solicita "un plan de contingencia", en el que se mantengan las centrales nucleares. "No podemos ser una excepción en Occidente. Pero no sólo eso, se tiene que apostar por almacenamiento. Estamos en un tercio de almacenamiento de lo que estaba previsto. Tenemos que invertir en redes. No podemos ser una isla energética. España tiene que estar conectada con Europa", ha asegurado.