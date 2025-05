Se busca a Claudia Montes, la Miss Asturias que fue, presuntamente, ‘enchufada’ por José Luis Ábalos en la administración pública, ya que la Policía no consiguió entregarle la citación del juez al haber sido desahuciada por los conflictos vecinales que tuvo en su anterior domicilio.

Hay que recordar que hace unos días estaba llamada a declarar, que no se presentó en el Tribunal Supremo y que tampoco dio la dirección de su vivienda actual, por lo que ha sido imposible localizarla y los agentes han emprendido una búsqueda para dar con ella

El periodista Javier Chicote ha hablado sobre todo esto: “ Ella no ha declarado porque no ha querido porque a ella la llamó la Policía por teléfono y coge esa llamada. Le informaron de que estaba citada a declarar como testigo (..) Si tienes buena voluntad, acudes”, decía.

“Atendió esa llamada a regañadientes, pero no quiso ni siquiera facilitar un email, porque te pueden notificar por email. Ella no quiere declarar, así que está jugando al gato y el ratón para no tener que hacerlo. Va a llegar un momento en el que, como el juez se harte, la van a detener”, añadía el colaborador de ‘La mirada crítica’.