Nuria Morán 13 MAY 2025 - 10:50h.

José Luis Ábalos se ha mostrado muy enfadado tras salir a la luz sus mensajes con Pedro Sánchez

El exdirigente socialista Tomás Gómez, sobre los mensajes filtrados de Pedro Sánchez: “Son avisos, Ábalos podría llevarse todo por delante”

Muy enfadado, así está José Luis Ábalos tras los mensajes que suyos que se han mostrado hablando con Pedro Sánchez. El exministro ha negado haber filtrados estas conversaciones y se queja de llevar 17 meses protagonizando portadas con su vida privada.

Una periodista de 'OK Diario' ha hablado con Ábalos, que ha dejado claro lo agotado que está con todo lo que está pasando: "Cuando me fui del Ministerio tuve que entregar todos los aparatos y tuve que descargarme WhatsApp. Y tengo cosas nuevas. Prefiero que se queden con la duda de quién los ha filtrado. Sí, porque sufre. Han estado 17 meses filtrando como les ha dado la gana y nadie les ha dado la gana y nadie les ha dicho qué escándalo", ha comenzado.

José Luis Ábalos, enfadado tras el filtrado de sus mensajes con Pedro Sánchez: "Esto que ha salido es una chorrada"

Durante la conversación, Ábalos ha continuado protestando: "Nadie ha dicho voy a denunciar. Ahora resulta que por unos WhatsApp que no tiene relevancia judicial, pero de mucha relevancia política, se ha formado un remolino".

"Esto que ha salido es una chorrada. Son WhatsApp normales de un secretario de Organización que se dedica a intentar que la tropa esté bajo mando. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Coge cualquiera del PP, coge cualquiera de VOX, que son más duros, hostia. Y fliparíamos... Todo el mundo llamando y tal, pero yo paso, porque estoy flipando de que den tanta, tanta gravedad a eso y no se lo hayan dado a todo lo que he visto yo sobre la gente de mi entorno, sobre mí mismo, sin ningún pudor, violentando. Eso sí que es intimidad. Estos WhatsApp sí que los tiene la UCO. Yo he estado en todo. H estado en toda la negociación. He estado en todo. He sido en todo. Y demasiado leal y todo. También te digo, poniendo la cara siempre para que me la partan ahora. Yo tenía que dar la carita todos los putos días", ha continuado protestando el exministro del gobierno de Pedro Sánchez.