Ana Rosa: "El presidente habla de conceder presupuestos como una forma de premio o castigo a los barones díscolos"

Ana Rosa Quintana, sobre los comprometedores mensajes de Pedro Sánchez: "El presidente manda al matón a amedrentar a sus críticos"

Un día más, Ana Rosa Quintana ha iniciado el programa de este martes con un editorial sobre los comprometedores mensajes que Pedro Sánchez envió a José Luis Ábalos en el que ha criticando la actitud del Presidente del Gobierno.

"Buenos días. ¿Es una pájara? ¿Es un avión? No, es Margarita Robles. Pájara es el adjetivo con el que Sánchez califica a su Ministra. Al menos no especifica a qué familia ornitológica pertenece. Sánchez no es un ruiseñor, como podemos ver en los whasapp que publica El Mundo. El presidente le decía a Ábalos que la Ministra dormía con el uniforme durante la pandemia porque se negó a confrontar con Ayuso. Hoy la ministra pájara debería presentarse en el Consejo de Ministros con el uniforme del Ejército del Aire. En la colección de piolets dialécticos de Sánchez hoy tenemos un ramillete de calificativos para el que fue su vicepresidente, Pablo Iglesias: Maltratador, cuñao, torpe, y estulticia", ha comenzado.

Ana Rosa Quintana: "Sánchez se ha gastado 120.000 euros en labores de imagen y maquillaje, pero estos whasapp nos han mostrado al presidente con la cara lavada"

La presentadora ha continuado con su reflexión: "Sánchez acusaba a Iglesias de filtrar los acuerdos y ahora el Gobierno busca al filtrador de los mensajes. Han desempolvado la máquina del fango para apuntar en dos direcciones: María Jesús Montero señala a la Guardia Civil y la portavoz del PSOE al juez, aunque esos mensajes no están en la investigación de la UCO ni en el juzgado porque fueron descartados. El presidente habla de conceder presupuestos como una forma de premio o castigo a los barones díscolos. El año de las críticas recortó la inversión en las las Comunidades de Page, Lambán y Vara".

Para terminar, Ana Rosa ha dicho: "En realidad el disidente era Sánchez, porque rompió el pacto de no pactar con Bildu y los independentistas catalanes. Hoy The Objective publica una nueva juerga antológica de Ábalos en el parador de Sigüenza. Sánchez hablaba de infundios, pero si no lo cesó por estos infundios, ¿nos contará las razones para cesar a su lacayo más implacable? Sánchez se ha gastado 120.000 euros en labores de imagen y maquillaje, pero estos whasapp nos han mostrado al presidente con la cara lavada, sombra aquí, sombra allá, un autoretrato que recuerda al Trump iracundo que abroncó a Zelensky. Ante las críticas, Sánchez siempre mandará a un esbirro a... "hablar con esos tipos".