'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Susana Díaz, expresidenta de Andalucía por el PSOE

Los mensajes filtrados entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez revelan que el presidente le pedía controlar a los 'barones' críticos llamando "impresentables" a algunos de ellos

El mismo día que han saltado a la luz nuevos mensajes entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez que dejarían evidencia de la íntima relación que mantenían ambos, 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en directo con Susana Diaz, expresidenta de Andalucía por el PSOE.

Entre las conversaciones que han salido a la luz figura una referencia directa a la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a quien Sánchez se refería diciendo que estaba "jodida".

Durante su entrevista, Díaz no ha ocultado su tristeza e impotencia al revivir esa dura época que vivió: "Me imagino que se referían a lo que pasó en las primarias de Andalucía. Como fueron tres años tan duro, imagino que se refieren a eso y a lo que todo el mundo sabe que pasó porque yo lo conté".

Sobre si alguien le ha llamado desde Moncloa, Díaz ha sido contundente: "No". Además, la expresidenta de Andalucía ha admitido no reconocer a Pedro Sánchez: "Aquella etapa fue muy dura para mí y lo pasé muy mal. Hasta mi padre se fue con la pena de verme sufrir y ver ahora esas trascripciones... porque una cosa es saber lo que pasó y lo brutal que fue todo. Lo que viví y sufrí fue muy brutal. El tiempo te da templanza y ahora lo veo con otra serenidad, pero ha sido muy jodido".

A lo que Susana Díaz ha preferido no contestar ha sido a si Ábalos le dio algún toque: "Eso lo dejo para otro día. Fue muy desagradable todo para mí. Lo que viví yo no se lo deseo a nadie y lo único que me ha levantado ha sido el cariño de mis compañeros y de la gente, porque el traje que me hicieron fue brutal".

"Al margen de la diligencia o de quién esté al frente de mi partido, yo no voy a renunciar a defender aquello en lo que creo y pienso. Eso no está reñido con la lealtad al partido. Lo que hice fue porque son los valores que me trajeron al PSOE", ha añadido.