Apagón en España

Lo ha avanzado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen

El apagón eléctrico fue consecuencia de una "compleja secuencia de eventos", según el gestor europeo de redes

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha avanzado este miércoles en el Congreso que las pérdidas de generación que se produjeron antes del apagón del 28 de abril en la España peninsular y Portugal tuvieron lugar en Granada, Badajoz y Sevilla.

En el Congreso de los Diputados, y en respuesta al diputado popular Borja Sémper, Aagesen ha insistido a este respecto en trabajar desde el rigor para esclarecer las causas que motivaron ese inédito corte de suministro eléctrico, aunque ha aclarado que no fue "ni un problema de cobertura, ni un problema de reserva, ni un problema del tamaño de las redes".

Las pérdidas de generación, en Granada, Badajoz y Sevilla

El emplazamiento concreto de las pérdidas de generación era, hasta ahora, un dato que se desconocía, ya que sólo había trascendido que se produjeron en las zonas suroeste y sur de la península.

Sobre ello, la ministra ha insistido en que se están analizando "millones" de datos que han permitido ya conocer algunos elementos del incidente que hizo colapsar el sistema eléctrico peninsular.

De este modo, ha apuntado que ya se sabe que hubo dos oscilaciones media hora antes del sistema de la Península Ibérica con el resto del continente europeo, tal y como informó la pasada semana Entso-E, la entidad que agrupa a los transportistas y operadores del sistema europeos eléctricos.

Además, en esa línea, ha señalado que también se han descartado hipótesis ya gracias al trabajo realizado en estas más de dos semanas. "Sabemos claramente que no fue problema de cobertura, que no fue problema de reserva y que no fue problema del tamaño de las redes", ha aseverado.

Al respecto, no obstante, Aagesen ha destacado que el Gobierno, con el comité de investigación que creó para abordar la crisis de electricidad, seguirá "trabajando desde el rigor y no haciendo hipótesis".

En esa línea, se ha comprometido a trabajar "con total transparencia" y "sin descanso" para llegar a la verdad en un incidente de "extrema complejidad" y que requiere "rigor".

Frente a ello, y por su parte, Borja Sémper ha lamentado que, ante el mayor apagón de la historia de España, las explicaciones del Gobierno y la ministra hayan sido "lamentables". "No aportó información y sí mucha desinformación", ha afirmado, urgiendo a explicar "¿por qué España se fundió a negro?"