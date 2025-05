Núñez Feijóo sentencia a Pedro Sánchez: "El PSOE ha dejado de ser un partido de Estado"

Nuria Morán 26 MAY 2025 - 11:07h.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha estado en directo en 'El Programa de Ana Rosa'

Alberto Núñez Feijóo reclama al PSOE que pida a Pedro Sánchez convocar elecciones

Este lunes 26 de mayo, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha estado en directo en 'El Programa de Ana Rosa' hablando de los escándalos que rodena al Gobierno de España y de proyecto político de su partido.

Nada más comenzar, Ana Rosa Quintana le ha preguntado a Feijóo por la última información publicada por 'El Informal' que asegura que Leire Díez Castro se reunió para conseguir información para acabar con el coronel Antonio Balas: "En la España en la que yo creo, a la Guardia Civil se la respeta y no se la difama. Cuando un Gobierno está protegiendo al Fiscal General del Estado que ha borrado pruebas y sin embargo se está protegiendo a la Guardia Civil, eso es porque algo ha fallado. Me parece gravísimo que personas que financian con sueldos públicos a la vez se dedique a hacer estas preguntas a personas delincuentes y que defraudan. Estamos en la decadencia más absoluta y pasando el momento de mayor dificultad en la democracia española. Conviene pegar un corte quirúrgico y empezar una época nueva", ha arrancado.

Sobre si va a ver cambios en el PP, Núñez Feijóo ha dicho: "Eso lo diré cuando toca y ese momento será en la ponencia ideológica y política del PP en nuestro Congreso. Pretende ser un punto de inflexión y acreditar que el cambio político es necesario y oportuno porque tenemos que ilusionarnos y volver a a la España de la tranquilidad".

El líder de la oposición tiene claro el motivo por el que Sánchez no ha convocado elecciones: "Si le interesase su país, Sánchez lo habría hecho. Pero a Pedro Sánchez no le interesa. No todo vale y no podemos seguir viviendo en una anomalía política como lo estamos haciendo. Hay políticos que son de fiar y honesto. La inmensa mayoría del pueblo español es decente y lo que no puede tener es un Gobierno indecente".

Sobre qué haría el PP si necesitase los votos de Junts y del PNV para gobernar, Feijóo ha respondido: "Me conocen y pasó el 23 de julio del año 2023, por eso Pedro Sánchez es presidente. Todo lo que esté en contra de nuestra Constitución y del Estado de Derecho no lo vamos a aceptar. Si queremos un cambio y que se marche Pedro Sánchez, si coge una papeleta del PP eso pasará. Si la coge de otro partido, podemos tener una carambola".

De un pacto con VOX de cara a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha contestado: "Yo quiero diez millones de votos. Nuestro objetivo principal es gobernar en solitario y es lo que yo pretendo hacer".

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP: "Quiero diez millones de votos. Pretendo gobernar en solitario"

Núñez Feijóo tiene claro que su relación con el partido de Pedro Sánchez: "Lo que he comprobado como jefe de la oposición durante todos estos años es que con el sanchismo es imposible acordar. Sánchez tiene una concepción patrimonialista del poder y su objetivo es presidir el gobierno a cambio de cualquier cosa. Mientras que el PSOE no vuelva a resurgir y siga expropiado por Pedro Sánchez, el PSOE ha dejado de ser un partido de Estado".

Alberto Núñez Feijóo: "Presentar una moción de censura para perderla, es ratificar al presidente del Gobierno"

Sobre una posible moción de censura, Núñez Feijóo ha sido claro: "Una moción de censura es una ratificación del presidente del Gobierno. Lo que está claro es que la situación política española en este momento es una situación inédita".

Alberto Núñez Feijóo: "La peor política de inmigración es la que no existe y en España no existe"

Sobre el plan para regularizar inmigrantes y el punto de vista de su partido, Feijóo ha explicado: "Nosotros estamos a favor de la inmigración regulada y de disminuirla. Necesitamos manos de obra, pero eso no significa que puedan entrar centenares de personas a nuestro país. Cuando tienen un contrato y cumplen las normas de nuestro país, esa persona puede pertenecer a nuestro país. Inmigración regular, sí. Inmigración ilegal, no. La peor política de inmigración es la que no existe y en España no existe".

Feijóo: Nuestro objetivo no es el señor Mazón, nuestro objetivo son los valencianos"

Feijóo también ha respondido a si mantendrá a Mazón como candidato después de su polémica gestión de la DANA: "Feijóo también ha respondido a si mantendrá a Mazón como candidato después de su polémica gestión de la DANA: "En este momento la Generalitat está comprometida con aprobar los presupuestos, a aprobar un Real Decreto con más de dos millones de euros de ayudas para los afectados de la DANA y el presidente también está comprometido a poner su futuro político en manos de manos de la capacidad que tenga su Gobierno de recuperar la normalidad. Nuestro objetivo no es el señor Mazón, nuestro objetivo son los valencianos".

La entrevista completa de Alberto Núñez Feijóo, en 'El Programa de Ana Rosa'