El Parlamento de Canarias investiga la compra de material sanitario que nunca fue entregado

El Gobierno de Canarias compró mascarillas de la empresa del 'caso Koldo' por 12 millones

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha dicho este lunes que no tuvo "ninguna relación" con el Gobierno de Canarias, ni en el plano político ni administrativo, para intermediar con la compra de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19.

En principio, la comparecencia de Ábalos estaba prevista para el 28 de abril, igual que la del expresidente de Canarias y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y en ambos casos fueron aplazadas por motivos médicos.

No se va a encontrar "ninguna constancia"

"No tengo nada que ver", ha indicado en una comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario durante la pandemia en la que ha señalado que tampoco sabe "cómo y a través de quién" llegó Soluciones de Gestión --empresa implicada en el 'caso Koldo'-- a las islas, una sociedad que facturó hasta 12 millones de euros.

Ábalos ha apuntado que no se va a encontrar "ninguna constancia" de un papel de intermediación entre la empresa y el Ejecutivo regional y subrayado que "en ningún momento" mantuvo conversaciones de ese tipo. "No estaba para ocuparme de contrataciones de otras administraciones", no estaba para contratitos", ha agregado.

El exministro, que se planteó acogerse a su derecho a no declarar por estar investigado por el Supremo, finalmente sí respondió a las preguntas de los grupos parlamentarios porque no se siente "concernido" por el 'caso mascarillas', los contratos suscritos con Soluciones de Gestión o de pruebas PCR a través de una empresa de laboratorios.

